Olivera: il Napoli non molla, ma Cambiaso stuzzica Giuntoli: ecco perché stuzzica De Laurentiis (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Napoli cerca un esterno sinistro, con l’addio di Faouzi Ghoulam anche numericamente serve qualcosa sulla fascia mancina. Il destino della fascia sinistra del Napoli è sempre stato controverso, un padrone c’era stato ed era indubbiamente Ghoulam, ma gli infortuni ha derubato i tifosi azzurri di uno dei migliori terzini mancini d’Europa, sicuramente d’Italia. ecco allora che Giuntoli si è messo alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo: Olivera per il Napoli è la prima scelta, ma i 13 milioni di euro (compresi bonus) non bastano più al Getafe. Angel Torres punta a farsi pagare l’intera clausola rescissoria da 20 milioni di euro, e da questo punto di vista De Laurentiis non vuole scendere a compromessi. Anche perché a gennaio scorso l’offerta ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilcerca un esterno sinistro, con l’addio di Faouzi Ghoulam anche numericamente serve qualcosa sulla fascia mancina. Il destino della fascia sinistra delè sempre stato controverso, un padrone c’era stato ed era indubbiamente Ghoulam, ma gli infortuni ha derubato i tifosi azzurri di uno dei migliori terzini mancini d’Europa, sicuramente d’Italia.allora chesi è messo alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo:per ilè la prima scelta, ma i 13 milioni di euro (compresi bonus) non bastano più al Getafe. Angel Torres punta a farsi pagare l’intera clausola rescissoria da 20 milioni di euro, e da questo punto di vista Denon vuole scendere a compromessi. Anchea gennaio scorso l’offerta ...

Advertising

napolipiucom : Olivera: il Napoli non molla, ma Cambiaso stuzzica Giuntoli: ecco perché stuzzica De Laurentiis #CalcioNapoli… - TribunaColiseum : RT @MundoNapoli: Fabrizio Romano: “Il Napoli ha trovato l’accordo con Olivera, ma non con il Getafe” - zazoomblog : CorSport: la pista Olivera si complica il Napoli riprende i contatti con Cambiaso - #CorSport: #pista #Olivera… - infoitsport : Pedullà: “Napoli, Koulibaly vuole restare. Olivera in arrivo, spuntano due nomi per l’attacco. Mertens in bilico” - NapoliCM : ???? Olivera Napoli, accordo col giocatore: manca l'intesa sui dettagli col Getafe ??? -