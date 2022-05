La guerra in Ucraina spinge la Svezia al riarmo (Di venerdì 20 maggio 2022) Con la guerra in Ucraina alle porte, le esercitazioni militari in Svezia appaiono sotto una luce diversa, con il Paese che ha abbandonato la neutralità e ha appena fatto richiesta di adesione alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) Con lainalle porte, le esercitazioni militari inappaiono sotto una luce diversa, con il Paese che ha abbandonato la neutralità e ha appena fatto richiesta di adesione alla ...

