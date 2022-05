La donna uccisa a coltellate dall’ex compagno per aver rifiutato la sua proposta di sposarlo (Di venerdì 20 maggio 2022) Avevano avuto una relazione di oltre 15 anni in Perù, poi però lei – Noelia Rodriguez, 46 anni – aveva deciso di interrompere il rapporto e di trasferirsi a Rimini per lavorare. Lui – Maximo Aldana De La Cruz, 54 anni – era rimasto nel Paese d’origine: entrato in Italia con un visto turistico lo scorso aprile, si era stabilito a Milano. È andato a casa della ex per cercare di riconquistarla, si è presentato con un anello chiedendole di sposarlo, ma dopo il rifiuto della donna ha preso un coltello dalla cucina e l’ha uccisa con 21 fendenti. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la figlia 27enne della donna, con ferite alle mani e all’addome. Quando nell’abitazione sono arrivate le forze dell’ordine, il 54enne è stato trovato ancora di fianco al cadavere: ha confessato tutto durante l’interrogatorio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Avevano avuto una relazione di oltre 15 anni in Perù, poi però lei – Noelia Rodriguez, 46 anni – aveva deciso di interrompere il rapporto e di trasferirsi a Rimini per lavorare. Lui – Maximo Aldana De La Cruz, 54 anni – era rimasto nel Paese d’origine: entrato in Italia con un visto turistico lo scorso aprile, si era stabilito a Milano. È andato a casa della ex per cercare di riconquistarla, si è presentato con un anello chiedendole di, ma dopo il rifiuto dellaha preso un coltello dalla cucina e l’hacon 21 fendenti. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la figlia 27enne della, con ferite alle mani e all’addome. Quando nell’abitazione sono arrivate le forze dell’ordine, il 54enne è stato trovato ancora di fianco al cade: ha confessato tutto durante l’interrogatorio ...

