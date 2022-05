Juventus | il tweet di Luciano Moggi fa impazzire i tifosi bianconeri | “Milinkovic-Savic”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 maggio 2022) Laè già la regina del calciomercato. Il club bianconero è scatenato sul fronte trattative ed è pronto a chiudere operazioni molto importanti per regalare all’allenatore Massimiliano Allegri una squadra ancora più competitiva. Il tecnico non potrà permettersi un altro passo falso, la squadra dovrà lottare per lo scudetto e migliorare il risultato in Champions League. In uscita si sono già registrate la prime operazioni: Chiellini ha ufficializzato l’addio, Dybala non ha rinnovato il contratto mentre l’ultima notizia riguarda il mancato riscatto di Morata. Certo anche l’addio con Bernardeschi, infine sono i corso contatti con club di Premier League per la cessione di Rabiot. In entrata il club è attivissimo, sono state avviate tante trattative. In difesa si lavora allo scambio Acerbi-Rugani, a centrocampo l’obiettivo numero uno è Paul Pogba. La ...