In spiaggia quest'anno c'è posto anche per i turisti, firmata la pace tra concessionari e albergatori: ombrelloni riservati (Di venerdì 20 maggio 2022) FANO - pace fatta tra bagnini e albergatori, con i buoni auspici dell'assessore al turismo Etienn Lucarelli, per quanto riguarda la disponibilità degli ombrelloni ai clienti delle strutture ricettive, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 20 maggio 2022) FANO -fatta tra bagnini e, con i buoni auspici dell'assessore al turismo Etienn Lucarelli, per quanto riguarda la disponibilità degliai clienti delle strutture ricettive, ...

saraeinziel : @BenissimoVa Al Maré sono capitata per caso per un aperitivo (pre covid)! Davvero un bel posto e non avevo visto la… - Mik778899 : @PulvirentiSarah @Papa_Pio_x @LaBombetta76 Sarah, quest'estate in spiaggia mi raccomando, porta la mascherina. - meteoorshower : ho bisogno di ascoltare cinema in spiaggia la sera tardi quest'estate #HarrysHouse - Cris60077876 : @Seoulmateeeee @tonnoepesto Quest anno voglio andare in spiaggia con un telo mare così! !!!! - Angelo33391 : Quest'estate per le vacanza scegli la #Sardegna avrai il cinema direttamente in spiaggia.Sarai circondato da navi m… -