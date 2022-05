"Il Donbass è un inferno". L'ultima resistenza degli Azov (Di venerdì 20 maggio 2022) Combattimenti concentrati soprattutto nelle aree attorno Severodonetsk. A Mariupol i comandanti del Battaglione Azov fanno sapere di non volersi arrendere Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Combattimenti concentrati soprattutto nelle aree attorno Severodonetsk. A Mariupol i comandanti del Battaglionefanno sapere di non volersi arrendere

Advertising

Radio1Rai : #Ucraina Ancora attacchi russi nel #Donbass e a #Mariupol. #Zelensky “Qui è l’inferno”. Prove di dialogo tra i gene… - infoitinterno : Ucraina, Zelensky: “Nel Donbass è un inferno, perseguiremo tutti i criminali di guerra”. Il vice comandante del reg… - TerrinoniL : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Zelensky, 'C'è l'inferno nel Donbass'. Onu: il 90% popolazione ucraina… - TV7Benevento : Ucraina, Zelensky: 'Inferno in Donbass'. Da Usa altri aiuti per 40 mld - - fisco24_info : Ucraina, Zelensky: 'Inferno in Donbass'. Da Usa altri aiuti per 40 mld: (Adnkronos) - Il presidente ucraino: 'Trove… -