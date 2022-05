Gravina: 'Abbiamo chiesto il VAR a chiamata, l'IFAB ha risposto di no. Apertura invece sul tempo effettivo' (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato ospite del forum “Il Calcio che l’Italia merita” de Il Corriere dello... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente della FIGC Gabrieleè stato ospite del forum “Il Calcio che l’Italia merita” de Il Corriere dello...

sportface2016 : +++#Italia ripescata ai Mondiali, #Gravina fa chiarezza: 'Zero possibilità, abbiamo parlato con la #Fifa'+++ - LALAZIOMIA : Gravina: 'Abbiamo chiesto il VAR a chiamata, l'IFAB ha risposto di no. Apertura invece sul tempo effettivo' - TV7Benevento : Calcio: Gravina, 'abbiamo proposto Var a chiamata, Ifab ha detto no' - - sportmediaset : Gravina: 'VAR a chiamata, no Ifab' | Ancelotti: 'Serve tempo effettivo' #Ancelotti #VAR - CalcioFinanza : Gravina: «Abbiamo proposto il Var a chiamata ma l'IFAB ha detto no» -