DIRETTA | Concorso straordinario bis, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) [VIDEO] (Di venerdì 20 maggio 2022) Non solo graduatorie provinciali per le supplenze. Nel mondo della scuola c'è attesa anche per il Concorso straordinario bis, la procedura concorsuale bandita dal Ministero dell'Istruzione. C'è tempo per inoltrare le domande fino al 16 giugno. L'articolo DIRETTA Concorso straordinario bis, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 maggio 2022) Non solo graduatorie provinciali per le supplenze. Nel mondo della scuola c'è attesa anche per ilbis, la procedura concorsuale bandita dal Ministero dell'Istruzione. C'è tempo per inoltrare lefino al 16 giugno. L'articolobis,lepiùcon(Flc

Advertising

PretoriusBrenda : ??Ultima giornata delle audizioni dell'8° Concorso Musicale Nazionale '7 Note Romane'. ??Diretta Streaming dalle ore… - ShivaBakta : guardo la diretta dal Lokomotiv del concorso Music is the best e continuo a chiedermi quando è iniziato che i ggiov… - Brghm3 : RT @InnovazioneGov: ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dalla IS… - SITAELspa : RT @InnovazioneGov: ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dalla IS… - AntennaEuropeGe : RT @InnovazioneGov: ?? La futura costellazione satellitare italiana si chiamerà 'Iride', lo ha annunciato @astrosamantha in diretta dalla IS… -