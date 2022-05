Crisi idrica a Bergamo: “Piogge e nevi in montagna inferiori del 400%, situazione drammatica” (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione irrigua 2022 è alle porte. Ma, sui comprensori irrigati con acque derivate dai fiumi Serio, Brembo e Cherio, è piena Crisi idrica. Non usa mezzi termini il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Nel comprensorio bergamasco, solo le zone servite da pozzi, attingendo da falda, hanno già attuato le prime irrigazioni di soccorso ai cereali autunno-vernini e per consentire di salvare i seminativi di mais. L’avvio della stagione irrigua si presenta drammatica per via della ridotta disponibilità di risorsa idrica nei fiumi. Infatti, sulle Prealpi Orobiche, i bacini idrografici afferenti ai fiumi Serio, Brembo e Cherio, e gli accumuli nevosi sono ai valori minimi rispetto all’ultimo quindicennio (periodo nel quale si è iniziato a misurate questa importante scorta idrica). ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 20 maggio 2022) La stagione irrigua 2022 è alle porte. Ma, sui comprensori irrigati con acque derivate dai fiumi Serio, Brembo e Cherio, è piena. Non usa mezzi termini il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Nel comprensorio bergamasco, solo le zone servite da pozzi, attingendo da falda, hanno già attuato le prime irrigazioni di soccorso ai cereali autunno-vernini e per consentire di salvare i seminativi di mais. L’avvio della stagione irrigua si presentaper via della ridotta disponibilità di risorsanei fiumi. Infatti, sulle Prealpi Orobiche, i bacini idrografici afferenti ai fiumi Serio, Brembo e Cherio, e gli accumuli nevosi sono ai valori minimi rispetto all’ultimo quindicennio (periodo nel quale si è iniziato a misurate questa importante scorta). ...

