Capri, è morto Guido Lembo. Chi era lo chansonnier della taverna 'Anema e Core' (Di venerdì 20 maggio 2022) A 75 anni si è spento Guido Lembo , lo chansonnier di Capri che da tempo lottava contro un male difficile che non gli ha lasciato scampo. Lembo era cresciuto a Capri , dove aveva aperto la taverna ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) A 75 anni si è spento, lodiche da tempo lottava contro un male difficile che non gli ha lasciato scampo.era cresciuto a, dove aveva aperto la...

