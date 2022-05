Braccati dai militari russi, per i soldati ucraini la fuga è un incubo: il fuoristrada non parte (Di venerdì 20 maggio 2022) La bodycam di un soldato ucraino ha ripreso gli attimi concitati della fuga dai militari russi. Il reparto si era schierato tra gli alberi di un bosco e aveva mimetizzato i veicoli ai margini della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) La bodycam di un soldato ucraino ha ripreso gli attimi concitati delladai. Il reparto si era schierato tra gli alberi di un bosco e aveva mimetizzato i veicoli ai margini della ...

Advertising

VideoACasoYT : THE LAST OF US EP.#13 - HENRY EPISODIO TREDICI: Braccati dai Cacciatori e da un Humvee, Joel e Ellie si sono dovuti… - NadiaAm93073906 : RT @MarceVann: @capitone71 @ultimenotizie Ma fanno sul serio questi? Hanno usato la popolazione civile come scudo umano per non farsi spara… - MarceVann : @capitone71 @ultimenotizie Ma fanno sul serio questi? Hanno usato la popolazione civile come scudo umano per non fa… -