Atp e Wta | ' Wimbledon non assegnerà punti' Gli organizzatori | ' Decisione esagerata'

Advertising

Eurosport_IT : Wimbledon 2022 diventa formalmente un’esibizione ??? #EurosportTENNIS | #Wimbledon | #ATP | #WTA - SuperTennisTv : #Wimbledon 2022 sarà di fatto un'esibizione: @atptour e @WTA rispondono all'esclusione dei giocatori russi e bielor… - toMMilanello : ATP e WTA comunicano: non verranno assegnati punti durante #Wimbledon, a causa della decisione del torneo londinese… - solounastella : RT @theshieldofspo1: Il controprovvedimento dei due circuiti in merito alle decisioni dell'All England Club. #TSOS #Wimbledon #AllEnglandC… - solounastella : RT @SuperTennisTv: #Wimbledon 2022 sarà di fatto un'esibizione: @atptour e @WTA rispondono all'esclusione dei giocatori russi e bielorussi… -

La decisione arriva dall'e dalla. Ovviamente rimane tutto il prestigio del torneo per chi vince e per chi parteciperà, l'atmosfera rimarrà sempre quella meravigliosa di Church Road, ma per ...non assegneranno punti validi per i rispettivi ranking nella prossima edizione di Wimbledon. La decisione giunge perché AELTC e LTA hanno vietato la partecipazione ai loro eventi di ...Si è fatta attendere circa un’ora la replica dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club, il circolo che organizza il torneo di Wimbledon, alla decisione da parte di ATP e WTA di non assegnare punti ...Le parole scelte dai vertici di Wimbledon, utili per replicare alla decisioni di Atp e Wta; in breve, negata la possibilità di conquistare punti nel contesto dei Championships, dopo la decisione di es ...