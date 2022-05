Tira aria di cripto-condono per gli investitori italiani (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo disegno di legge è stato depositato il 30 marzo scorso per tentare di tassare gli investimenti in criptovalute. Anche Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate stanno affrontando i problemi circa la possibile tassazione delle cripto proposta da Botto e Zanichelli, secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza. Negli ultimi mesi, infatti, vari disegni di legge hanno introdotto al cripto condono. L’obiettivo è quello di portare alla luce, come avvenne in passato con i patrimoni dei ricchi italiani nascosti nei paradisi fiscali, le plusvalenze, con tassazioni una tantum non eccessivamente importanti. Leggi anche > Siamo nel picco basso dell’andamento oscillante del mercato delle criptovalute Viene depositato un disegno di legge che propone di disciplinare la tassazione delle ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo disegno di legge è stato depositato il 30 marzo scorso per tentare di tassare gli investimenti invalute. Anche Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate stanno affrontando i problemi circa la possibile tassazione delleproposta da Botto e Zanichelli, secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza. Negli ultimi mesi, infatti, vari disegni di legge hanno introdotto al. L’obiettivo è quello di portare alla luce, come avvenne in passato con i patrimoni dei ricchinascosti nei paradisi fiscali, le plusvalenze, con tassazioni una tantum non eccessivamente importanti. Leggi anche > Siamo nel picco basso dell’andamento oscillante del mercato dellevalute Viene depositato un disegno di legge che propone di disciplinare la tassazione delle ...

