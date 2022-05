Senza gambe, con le protesi conquista l'Everest: l'impresa di Andrea Lanfri (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver vinto la battaglia contro la meningite, ha scalato, grazie alle protesi, gli 8849 metri del Monte Everest . E anziché lasciare, ha scelto di raddoppiare con l’obiettivo di conquistare le vette... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver vinto la battaglia contro la meningite, ha scalato, grazie alle, gli 8849 metri del Monte. E anziché lasciare, ha scelto di raddoppiare con l’obiettivo dire le vette...

