Romagnoli Lazio, il difensore più vicino: ora manca solo una cosa (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti e Romagnoli sono ora più vicini alla fumata bianca. cosa manca per la firma La Lazio e Romagnoli, dopo il pessimismo delle ultime settimane, sembrano più vicini. Nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra Lotito e Tare con l'agente Enzo Raiola che è servito a ridurre le distanze. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti si sono spinti fino a 2,8 milioni d'ingaggio. La richiesta è di 3,3 milioni e ballano quindi ancora 500mila euro. Servirà allora un ulteriore incontro tra le parti per la fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

