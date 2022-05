(Di giovedì 19 maggio 2022) Un'causata da unadi gas si è verificata nella notte a Giardinetti, quartiere della periferia est di Roma, all'altezza di via Carcaricola 85. Tanto lo spavento per i residenti che hanno allertato i vigili del fuoco...

Advertising

CaroleEbana : RT @romatoday: Prima la fuga di gas e poi l'esplosione. Evacuati 10 appartamenti - Vuastarolo : Anche se non amo la spiaggia a cui preferisco di gran lunga gli scogli, oggi e prima ancora che inizia il casino, u… - infoitinterno : Prima la fuga di gas e poi l'esplosione. Evacuati 10 appartamenti - bizcommunityit : Prima la fuga di gas e poi l'esplosione. Evacuati 10 appartamenti - gazzettamantova : Paghe troppo basse e autisti in fuga, i sindacati ad Apam: «Pronti allo sciopero» All’appello mancano 34 dipendenti… -

RomaToday

L'indice MOEX della Borsa di Mosca ha perso un terzo del valore rispetto a metà febbraio,dell'invasione. Per frenare ladi capitali, la Banca Centrale Russa ha alzato i tassi di interesse,...A lavore alla medaglia due artiste, Orietta Rossi e Daniela Longo , che si sono cimentate ciascuna con una faccia della medaglia, raffigurando latre persone inda una città distrutta ... Prima la fuga di gas e poi l'esplosione. Evacuati 10 appartamenti Il veterano spagnolo della Ducati non è mai sceso dal podio nelle prime 6 manche stagionali ed è leader della classifica generale con un vantaggio di 18 punti sul nord irlandese della Kawasaki e ...Eugeni il russo vinse la corsa rosa imponendosi in tre tappe tra cui la cronoscalata sul passo appenninico. Oggi ha un concessionaria d'auto a Stradella: ...