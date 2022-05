Ossessione quarta dose subito | più di due miliardi di euro di vaccini in giacenza

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma 19 mag – Sebbene non esistano ancora riscontri scientifici che ladi vaccino sia veramente efficace, il ministro della Salute Roberto Speranza continua negli appelli in cui ne raccomanda la somministrazione agli over 80 anni e agli immunocompromessi. “È in corso un altro pezzo di campagna che io ritengo particolarmente rilevante e i cui numeri devono necessariamente crescere nelle prossime settimane (…) La mortalità oscilla tra gli 83, 84, 85 anni, e fare il booster (, ndr) può salvare la vita”, ha dichiarato il ministro. Anche la seconda e terzaavrebbero dovuto salvare la vita alla popolazione anziana, ma ciò non è avvenuto come evidenziato dai bollettini settimanali dell’Istituto superiore di sanità. Ricordiamo tutti la dichiarazione ingannevole del premier Mario ...

