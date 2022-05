Omicron, Oms: “Corrono sottovarianti, forse più contagiose” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Corrono veloci e provano a colonizzare sempre più aree del pianeta le sottovarianti di Omicron BA.4 e BA.5, e il sottolignaggio di Omicron 2 BA.2.12.1. Le prime due, dal Sudafrica dove inizialmente sono state segnalate e dove hanno alimentato una quinta ondata di Covid-19, sono ormai arrivate in 20 Paesi Omicron 4 e in 19 Omicron 5; BA.2.12.1, invece, dagli Stati Uniti che per primi l’hanno riportata in corrispondenza di un boom di nuovi contagi, ha viaggiato fino a raggiungere 38 Paesi. Questo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, che fa il punto nel report settimanale Covid relativo al periodo 9-15 maggio. A livello globale – riferisce l’Oms – BA.4 e BA.5 rappresentano rispettivamente lo 0,5% e lo 0,4% di tutte le varianti circolanti di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) –veloci e provano a colonizzare sempre più aree del pianeta lediBA.4 e BA.5, e il sottolignaggio di2 BA.2.12.1. Le prime due, dal Sudafrica dove inizialmente sono state segnalate e dove hanno alimentato una quinta ondata di Covid-19, sono ormai arrivate in 20 Paesi4 e in 195; BA.2.12.1, invece, dagli Stati Uniti che per primi l’hanno riportata in corrispondenza di un boom di nuovi contagi, ha viaggiato fino a raggiungere 38 Paesi. Questo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale della sanità, che fa il punto nel report settimanale Covid relativo al periodo 9-15 maggio. A livello globale – riferisce l’Oms – BA.4 e BA.5 rappresentano rispettivamente lo 0,5% e lo 0,4% di tutte le varianti circolanti di ...

