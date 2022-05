Mattarella “Leggere rende liberi | sostenere l’intera filiera”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “In occasione dell’inaugurazione del Salone Internazionale del Libro di Torino, desidero far giungere a lei, ai suoi collaboratori, agli editori, agli autori, ai librai e ai visitatori i miei più calorosi auguri. La 34a edizione di questa tradizionale iniziativa culturale ed editoriale torna a svolgersi in presenza del pubblico che, ne sono certo, risponderà con entusiasmo e ritrovato interesse, facendo nutrire la speranza di confermare e, anzi, di incrementare lo straordinario aumento del numero dei lettori verificatosi durante il lockdown”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato a Silvio Viale, presidente dell’Associazione Culturale Torino, la Città del Libro.“Scriveva Pier Paolo Pasolini, di cui abbiamo recentemente celebrato i cento anni dalla nascita: “Puoi, ...

1.400 incontri nel Lingotto, quasi altrettanti fuori nel Salone Off, 893 editori e 542 stand. Sono alcuni dei numeri della 34ma edizione del Salone ...