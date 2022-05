Lavoro, i dati Inps: a febbraio +19.800 contratti stabili mentre quelli a termine salgono di 43mila. In aumento anche gli stagionali (Di giovedì 19 maggio 2022) Forte rallentamento a febbraio della variazione netta dei rapporti di Lavoro stabili: la differenza tra attivazioni e cessazioni si è fermata a 19.804, contro i 105mila di gennaio. Al contrario, stando ai dati dell’Osservatorio Inps sul precariato, sono tornati ad aumentare i posti a termine: in questo caso la variazione netta è stata di oltre 43mila posti, a fronte dei 28.800 di gennaio. Notevole aumento anche per gli stagionali, +10.913 nonostante considerato che il mese non è tra quelli “caldi” per le attività dei servizi e del turismo. L’istituto ha diffuso anche i dati sulle richieste di disoccupazione a marzo: ne ha ricevute 117.365 con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Forte rallentamento adella variazione netta dei rapporti di: la differenza tra attivazioni e cessazioni si è fermata a 19.804, contro i 105mila di gennaio. Al contrario, stando aidell’Osservatoriosul precariato, sono tornati ad aumentare i posti a: in questo caso la variazione netta è stata di oltreposti, a fronte dei 28.800 di gennaio. Notevoleper gli, +10.913 nonostante considerato che il mese non è tra“caldi” per le attività dei servizi e del turismo. L’istituto ha diffusosulle richieste di disoccupazione a marzo: ne ha ricevute 117.365 con un ...

