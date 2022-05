Indagine Altroconsumo | veicoli condivisi la tendenza in spostamenti urbani

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Sebbene l’Italia resti uno dei Paesi con un tasso di motorizzazione tra i più alti d’Europa (nel 2020 contava 660 automobili ogni 1000 abitanti), negli ultimi anni lache va affermandosi è quella di utilizzare neglicon un minor impatto ambientale come auto, scooter, bici e monopattini elettrici. La sharing mobility, quindi, si sta sempre più affermando come valida alternativa all’utilizzo deiprivati per spostarsi nei centri. Al fine di indagare il livello di soddisfazione di chi utilizza i servizi di mobilità condivisa,ha condotto un’inchiesta, insieme ad altre organizzazioni di consumatori europee che fanno parte del network Euroconsumers, in un totale di 8 ...