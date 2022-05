I soldati rifiutano di combattere “Uccisi presto” | la strategia suicida dei comandanti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Cresce il numero dirussi che rifiuta diin Ucraina. È quanto sostiene l'intelligence di Kiev che, in un post sul suo canale Telegram, afferma che diverse unità del 70° Reggimento delle Guardie motorizzato hanno rifiutato apertamente di prendere parte alle operazioni e hanno chiesto di tornare nelle aree dove erano dispiegate. Secondo l'intelligence, istarebbero facendo di tutto per nascondere questi casi di disobbedienza, con gli elementi meno cooperativi «inviati nelle zone più pericolose in prima linea nella speranza che siano». In questa situazione, il Servizio federale di sicurezza Fsb avrebbe deciso di infiltrare i reggimenti con «agenti e informatori».