I soldati di Azovstal sono stati incarcerati (Di giovedì 19 maggio 2022) Ore 7.50 - Preoccupazione sulla sorte dei soldati che si sono arresi La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che dei 959 soldati ucraini che si trovavano nell'acciaieria Azovstal a Mariupol e che la Russia ha dichiarato essersi arresi, 51 sono stati curati per le ferite riportate e il resto è stato inviato in un'ex colonia carceraria nella città di Olenivka, in un'area controllata dai russi nella regione di Donetsk. Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) Ore 7.50 - Preoccupazione sulla sorte deiche siarresi La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha dichiarato che dei 959ucraini che si trovavano nell'acciaieriaa Mariupol e che la Russia ha dichiarato essersi arresi, 51curati per le ferite riportate e il resto è stato inviato in un'ex colonia carceraria nella città di Olenivka, in un'area controllata dai russi nella regione di Donetsk.

Advertising

amnestyitalia : I soldati ucraini che si sono arresi dopo essere stati assediati per lungo tempo nell’Azovstal di Mariupol devono e… - Adnkronos : #Kiev: non è una resa. Il video ad #Azovstal, evacuazione soldati. - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mariupol, l'evacuazione dei soldati ucraini dall'Azovstal. Il video diffuso dal ministero della Difesa ru… - BagsLab : RT @Massimi06250625: Mosca: “Sono 959 i soldati ucraini che si sono arresi ad Azovstal” - antbar12 : RT @agambella: Viene riferita la cifra ufficiosa di 1750 soldati fuoriusciti da Azovstal. Ne mancano circa 500. Voci che non tutti si arre… -