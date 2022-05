Harry e Meghan Markle festeggiano il quarto anniversario di matrimonio pronti con le telecamere (Di giovedì 19 maggio 2022) Harry e Meghan Markle oggi festeggiano il quarto anniversario di matrimonio, il sì nel 2018, era il 19 maggio e gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla nuova coppia reale. Nessuno avrebbe immaginato che Harry e Meghan Markle avrebbero lasciato la royal family trasferendosi in California. Nessuno avrebbe immaginato che i duchi, come rivela Page Six, permettessero a tutti di spiare dentro la loro villa facendo piazzare da Netflix le telecamere. Una notizia che secondo la stampa britannica ha seminato il panico a Buckingham Palace perché i Windsor si aspettano che Harry e Meghan, nella loro versione stile Kardashian, facciano nuove rivelazioni sulla famiglia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022)oggiildi, il sì nel 2018, era il 19 maggio e gli occhi di tutto il mondo erano puntati sulla nuova coppia reale. Nessuno avrebbe immaginato cheavrebbero lasciato la royal family trasferendosi in California. Nessuno avrebbe immaginato che i duchi, come rivela Page Six, permettessero a tutti di spiare dentro la loro villa facendo piazzare da Netflix le. Una notizia che secondo la stampa britannica ha seminato il panico a Buckingham Palace perché i Windsor si aspettano che, nella loro versione stile Kardashian, facciano nuove rivelazioni sulla famiglia ...

Advertising

Sabry_cuorenero : RT @scetticosutodo: 4 anni fa veniva celebrato il matrimonio reale tra Harry e Meghan. Happy anniversary Duke and Duchess of Sussex???? https… - scetticosutodo : 4 anni fa veniva celebrato il matrimonio reale tra Harry e Meghan. Happy anniversary Duke and Duchess of Sussex???? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il principe Harry e Meghan Markle festeggiano il quarto anniversario di matrimonio. Pronti per un reality show stile 'Casa… - mattino5 : Ecco l'ultima indiscrezione sul balcone del 2 giugno... Il mistero a palazzo si infittisce ?? #Harry #Meghan… - repubblica : Il principe Harry e Meghan Markle festeggiano il quarto anniversario di matrimonio. Pronti per un reality show stil… -