Gp di Russia non sostituito: 22 le gare totali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Gran Premio di Russia del 2022 non sarà rimpiazzato da un'altra gara. Lo ha confermato la Formula Uno. Il Mondiale viene così accorciato a 22 gare in questa stagione. Il GP di Sochi, inizialmente ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Gran Premio didel 2022 non sarà rimpiazzato da un'altra gara. Lo ha confermato la Formula Uno. Il Mondiale viene così accorciato a 22in questa stagione. Il GP di Sochi, inizialmente ...

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - Affaritaliani : Russia, Rinaldi (Lega): 'La storia insegna, le sanzioni non servono a niente' - La7tv : #dimartedi La giornalista russa Tatiana Kukhareva: 'La Russia è rimasta nei suoi confini...', in studio scoppiano a… - davide_dalmonte : RT @Qua_Agatha: Mi spiegate... #Draghi oggi ci dice che l'espulsione dei 24 diplomatici è un atto ostile da parte della #Russia Ma quando… - xvaita : RT @strange_days_82: Orsini : Putin viene sottovalutato, non è un incapace, ha vinto contro gli USA diverse volte. Il finale del video è fa… -