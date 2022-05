Golfo di Napoli, più cari traghetti e aliscafi. Aumenti del 5%, via libera dalla Regione (Di giovedì 19 maggio 2022) Trasporti marittimi piu' cari nel Golfo di Napoli dove aumentano le tariffe di aliscafi e traghetti per Ischia, Procida e Capri. Il via libera ai rincari e' arrivato con un decreto pubblicato nel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Trasporti marittimi piu'neldidove aumentano le tariffe diper Ischia, Procida e Capri. Il viaai rine' arrivato con un decreto pubblicato nel ...

