Feyenoord, Senesi: «Vogliamo la Conference. Sulla chiamata di Mancini…» (Di giovedì 19 maggio 2022) Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, ha rilasciato una lunga intervista analizzando il momento tra finale di Conference e Nazionale Ai microfoni di Olè ha parlato Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. Conference LEAGUE – «È una coppa nuova che ancora nessuno ha, Vogliamo fare la storia del club. Per me è la prima finale che giocherò e spero che sia il modo migliore per vincerla. Abbiamo già finito il campionato e siamo venuti in Portogallo per fare un mini preseason e, allo stesso tempo, prepararci per la partita, che può essere un vantaggio. Ma la Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti». DUE NAZIONALI – «Penso sia bellissimo che due nazionali mi vogliano, sono molto felice perché significa che sto facendo bene il mio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Marcos, difensore del, ha rilasciato una lunga intervista analizzando il momento tra finale die Nazionale Ai microfoni di Olè ha parlato Marcos, difensore delLEAGUE – «È una coppa nuova che ancora nessuno ha,fare la storia del club. Per me è la prima finale che giocherò e spero che sia il modo migliore per vincerla. Abbiamo già finito il campionato e siamo venuti in Portogallo per fare un mini preseason e, allo stesso tempo, prepararci per la partita, che può essere un vantaggio. Ma la Roma arriverà con più ritmo perché stanno giocando partite importanti». DUE NAZIONALI – «Penso sia bellissimo che due nazionali mi vogliano, sono molto felice perché significa che sto facendo bene il mio ...

