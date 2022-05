Advertising

OfficialASRoma : Domani sera saremo tutti insieme ancora una volta ?? Dalla prima partita a oggi il vostro supporto è stato incredib… - PantheonVerona : A Verona continuano i lavori su ponte Nuovo, al via scavi e palificazioni. Da domani, venerdì 20 maggio, chiuso il… - orizzontescuola : Domani al via Fiera Didacta Italia 2022. Presenti a Firenze il Ministro Bianchi e i Sottosegretari Sasso e Floridia - ComunediTrieste : #AvvisoTS CORTEO: domani, 20 maggio 2022, dalle 17 alle 19.30 circa. Di seguito il percorso, evidenziato anche nel… - AntonellaVicen1 : RT @intesasanpaolo: A Napoli si inaugura domani la nuova sede delle @gallerieditalia di Intesa Sanpaolo dopo il trasferimento da Palazzo Ze… -

Genova24.it

In Aggiornamento: Tutto pronto a Guidonia per il Torneo di Qualificazione all'Europeo Under 22 Maschile che prenderà il, venerdì 20 maggio, al Palasport della cittadina laziale e si concluderà domenica. Nel corso delle tre giornate l'Italia affronterà i pari età di Irlanda (20/05 ore 19.30), Israele (21/05 ...L'obiettivo è arrivare entro, venerdì 20 maggio, a "una formula consensuale per raggiungere ...è che le due delegazioni si mettano d'accordo sui principi di base per poi ottenere illibera ... Al via domani la Festa dello Sport al Porto Antico, prima giornata dedicata alle scuole 17:04 SCUOLA, DOMANI AL VIA FIERA DIDACTA ITALIA 2022 (1) 17:00 EDITORIA, 1 LIBRO SU 10 VENDUTO NEL 2021 È UN FUMETTO (2) 16:59 EDITORIA, 1 LIBRO SU 10 VENDUTO NEL 2021 È UN FUMETTO (1) 16:59 UCRAINA, ...17:04 SCUOLA, DOMANI AL VIA FIERA DIDACTA ITALIA 2022 (1) 17:00 EDITORIA, 1 LIBRO SU 10 VENDUTO NEL 2021 È UN FUMETTO (2) 16:59 EDITORIA, 1 LIBRO SU 10 VENDUTO NEL 2021 È UN FUMETTO (1) 16:59 UCRAINA, ...