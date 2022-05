Cristina D’Avena, ai fan non sfugge la scollatura pazzesca | Che curve (Di giovedì 19 maggio 2022) Ai fan di Cristina D’Avena non è sfuggito un dettaglio incredibile: avete visto che scollatura pazzesca? Il vestito ha incantato tutti, guardate. La celebre artista italiana continua a far parlare di sè e questa volta, a finire al centro dell’attenzione, è stato il look che ha sfoggiato. Avete visto che cosa ha indossato? Con la L'articolo Cristina D’Avena, ai fan non sfugge la scollatura pazzesca Che curve chemusica.it. Leggi su chemusica (Di giovedì 19 maggio 2022) Ai fan dinon è sfuggito un dettaglio incredibile: avete visto che? Il vestito ha incantato tutti, guardate. La celebre artista italiana continua a far parlare di sè e questa volta, a finire al centro dell’attenzione, è stato il look che ha sfoggiato. Avete visto che cosa ha indossato? Con la L'articolo, ai fan nonlaChechemusica.it.

Advertising

Symphonyrecord : Check out Cristina D'Avena Mila E Shiro Lovely Sara 12' Vinile Picture Limitato Numerato - berta95italy : CRISTINA D'AVENA #jeru - robisinlovewlou : ceh ma dico io ma se tu mi dici che vuoi fare un compito perché non hai tempo per le interrogazioni perché Cristina… - Claudiododdo : #EurosportCICLISMO cantanti bolognesi Cristina D'AVENA - danywolfy : Molto tentato di prendere i biglietti per Mika, Sam Ryder e Cristina D'Avena Inizia a farmi foto ai piedini???????????? -