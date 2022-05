“Autori sgamatissimi!”: scorrettezza allucinante contro Nicolas Vaporidis, le telecamere hanno ripreso tutto (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva la polemica per gli Autori dell’Isola dei Famosi: il reality starebbe facendo preferenze, Nicolas Vaporidis penalizzato Nicolas Vaporidis (Isola dei famosi)Così come per il Grande Fratello Vip, arrivano le critiche anche per l’organizzazione dell‘Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi sembra aver dato diverse attenzioni ai naufraghi penalizzando qualcuno per salvare qualcun altro. Non è una novità per i reality tv: c’è sempre qualche preferenza perché gli Autori si ritengono responsabili dell’audience e di quali messaggi mandare. Successe anche nell’edizione di quest’anno del GF Vip: alla fine uscì fuori che Miriana Trevisan era stata salvata per far fuori Nicola Pisu, nonostante le preferenze nei sondaggi avvertissero del contrario. Anche questa volta sembra star ... Leggi su direttanews (Di giovedì 19 maggio 2022) Arriva la polemica per glidell’Isola dei Famosi: il reality starebbe facendo preferenze,penalizzato(Isola dei famosi)Così come per il Grande Fratello Vip, arrivano le critiche anche per l’organizzazione dell‘Isola dei Famosi. Il reality di Ilary Blasi sembra aver dato diverse attenzioni ai naufraghi penalizzando qualcuno per salvare qualcun altro. Non è una novità per i reality tv: c’è sempre qualche preferenza perché glisi ritengono responsabili dell’audience e di quali messaggi mandare. Successe anche nell’edizione di quest’anno del GF Vip: alla fine uscì fuori che Miriana Trevisan era stata salvata per far fuori Nicola Pisu, nonostante le preferenze nei sondaggi avvertissero del contrario. Anche questa volta sembra star ...

allegrimarco9 : RT @ully37834952: un televoto non puo' essere pilotato!!!! il televoto #nicolas infortunato doveva essere immune come gli altri in… - ully37834952 : un televoto non puo' essere pilotato!!!! il televoto #nicolas infortunato doveva essere immune come gli alt… - ully37834952 : la scorrettezza in un televoto... picchi di falsita' !!!!!! nicolas in infermeria ignorato, doveva essere immune c… -