A Pechino tra normalità e paura (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime settimane a Pechino i casi di Covid-19 sono aumentati e, come accade da anni ormai, quando aumentano i casi il governo chiude la città e obbliga la popolazione a numerosi tamponi. La paura di entrare in una situazione affine a quella affrontata da Shanghai nell’ultimo mese è tangibile. I numeri sono troppo alti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle ultime settimane ai casi di Covid-19 sono aumentati e, come accade da anni ormai, quando aumentano i casi il governo chiude la città e obbliga la popolazione a numerosi tamponi. Ladi entrare in una situazione affine a quella affrontata da Shanghai nell’ultimo mese è tangibile. I numeri sono troppo alti InsideOver.

