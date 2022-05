Ue | Draghi | ' sfide enormi | dobbiamo adottare strumenti aggiuntivi' **

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Sappiamo bene che il percorso di integrazione europea, che Italia e Finlandia sostengono, non è completo. La guerra in Ucraina ci mette davanti astrategiche, che non possiamo affrontare da soli, con i singoli bilanci nazionali., per contenere l'impatto dei costi dell'energia e investire nella transizione energetica, nella ricostruzione dell'Ucraina". Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.

...'. D'altra parte, per quanto riguarda la politica europea, dopo le decisioni sui primi pacchetti di sanzioni contro la Russia e l'accelerazione della richiesta di adesione dell'Ucraina all', ...Siamo d'accordo per rendere le procedure per le adesioni più celeri: dobbiamo sostenere i Paesi nel periodo di transizione", ha detto. "La risposta dell'" contro la Russia è stata "forte e ... Ucraina, il balbettio dell'Ue può davvero portare Mario Draghi a capo della Nato Roma, 18 mag. Sul proseguire nell'invio di armi a Kiev, "noi vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo quando ...Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.