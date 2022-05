Ucraina, scontro Draghi-Conte: è mosso da ragioni elettorali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il premier irritato della fronda del leader M5s sulle armi: il quarto decreto non è previsto prima delle amministrative Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il premier irritato della fronda del leader M5s sulle armi: il quarto decreto non è previsto prima delle amministrative

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Sale il rischio di uno scontro Russia-Nato e la guerra nucleare', ha detto il portavoce del Cremlino, Dm… - gooner_jiji : RT @valy_s: Dario Fabbri, 1 anno fa, quando lavorava per Limes (e non era l’“analista geopolitico”di #Mentana..)sulla situazione in #Ucrain… - LeSupremacist : RT @valy_s: Dario Fabbri, 1 anno fa, quando lavorava per Limes (e non era l’“analista geopolitico”di #Mentana..)sulla situazione in #Ucrain… - Marcodplodz : @g_bertoncello @andrea_xtr @NicolaMelloni @vlarcinese @LuigiDeBiase Lei sostiene che i nazisti ucraini al 2%, 1 ele… - MAJO64 : RT @valy_s: Dario Fabbri, 1 anno fa, quando lavorava per Limes (e non era l’“analista geopolitico”di #Mentana..)sulla situazione in #Ucrain… -