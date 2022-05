"Tutti i fasci come Ramelli...". A Milano torna l'odio antifà

Advertising

KapaMarci : @morenaliber @gnaafamos @massimo99634382 @LaBombetta76 Voi con la Z siete tutti dei fasci del cazzo che difendete u… - butti1997 : @filippo28155236 @CristianCar79 @MarsellaLuca @EdoardoBuffoni questo l'ho imparato da voi, tutti fasci o razzisti s… - Affaritaliani : 'Tutti i fasci con una chiave inglese tra i capelli' - ellygatta81 : @ConcreteRaw @FanteLorenzo @Th_Dm4570 @zaqq____ Sì ok,ma ripeto: con tutti i fasci/nazi/cagabaui che ci sono normal… - ellygatta81 : @ConcreteRaw @FanteLorenzo @Th_Dm4570 @zaqq____ Scusami ti faccio una domanda: mettiamo che è tutto vero,MA CON TUT… -

i fascisti come Ramelli con una chiave inglese fra i capelli' e 'Milano antifa, piùmorti', questi i due slogan dipinti con della vernice rossa. A denunciare il fatto è stato Alessandro ...Il comizio, al quale intervennero rappresentanti deidi Roma, Frascati e Tivoli, si sciolse ... I personaggi coinvolti nella sparatoria furonoamnistiati nel dicembre 1922 I fascisti resero ...Sui muri di un liceo milanese la scritta oltraggiosa contro Sergio Ramelli. "Tutti i fasci con una chiave inglese fra i capelli". De Corato: "Odio e violenza solo da una parte politica" ...Il Centro nazionale di adroterapia oncologica tratta forme di tumori rari con particelle a 200 mila km al secondo. Ora un nuovo acceleratore e nuove sorgenti: una speranza in più per i pazienti oncolo ...