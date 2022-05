Torvaianica | acqua marrone a riva | allarme tra i bagnanti | ecco la spiegazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 maggio 2022)azzurra,chiara. Ma non proprio così a, sul litorale romano, perché questa mattina il mare non era certo limpido, cristallino, pulito. Anzi, molti cittadini hanno segnalato una strana ‘schiuma’ sullae un ‘colorito’ anomalo. Chi ha approfittato del sole, delle prime giornate quasi estive e di qualche ora libera dal lavoro, stamattina ha pensato bene di recarsi al mare. E perché no? Anche di fare un bagno. Eppure, forse, si è dovuto ricredere perché l’era, non certo ‘invitante’ per un bel tuffo, forse il primo della stagione. E subito i video e le foto hanno invaso le chat e i social, con i cittadini allarmati: ‘Perché quel colore? Cosa è successo? È pericoloso?’. L’del mare è…a ...