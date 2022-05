Sul podio con il simbolo Z: il ginnasta russo è stato squalificato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il ginnasta russo Ivan Kuliak, 20 anni, è stato squalificato per un anno per aver indossato un simbolo della guerra in Ucraina ( La lettera Z sul petto) sul podio durante la Coppa del mondo di atletica in Qatar lo scorso marzo. Lo scrive la Bbc online. Il ginnasta Kuliak ha vinto il bronzo nella finale delle parallele a Doha e ha mostrato la lettera ‘Z’, (diventata il simbolo per sostenere l’invasione russa in Ucraina), attaccata al petto mentre si trovava accanto all’atleta ucraino Illia Kovtun, che ha vinto l’oro. A seguito della squalifica da parte della Federazione internazionale di Ginnastica, che aveva indagato sull’incidente, Kuliak ora deve restituire la sua medaglia, ma ha il diritto di presentare ricorso entro 21 giorni. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) IlIvan Kuliak, 20 anni, èper un anno per aver indossato undella guerra in Ucraina ( La lettera Z sul petto) suldurante la Coppa del mondo di atletica in Qatar lo scorso marzo. Lo scrive la Bbc online. IlKuliak ha vinto il bronzo nella finale delle parallele a Doha e ha mostrato la lettera ‘Z’, (diventata ilper sostenere l’invasione russa in Ucraina), attaccata al petto mentre si trovava accanto all’atleta ucraino Illia Kovtun, che ha vinto l’oro. A seguito della squalifica da parte della Federazione internazionale di Ginnastica, che aveva indagato sull’incidente, Kuliak ora deve restituire la sua medaglia, ma ha il diritto di presentare ricorso entro 21 giorni. Nel ...

