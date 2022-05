Spalletti: “A Dimaro fateci trovare un vulcano, meglio se è il Vesuvio” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano Spalletti è intervenuto con Aurelio De Laurentiis per la presentazione del ritiro di Dimaro del Napoli per il 2022. Il tecnico in questi giorni si è regalato passeggiate per le strade di Napoli, ma oggi era a Castel Volturno per presentare le iniziative legate al ritiro del Napoli che prenderà il via a Dimaro dal 9 al 19 luglio. Spalletti alla presentazione del ritiro in Val di Sole ha detto: “Fare la preparazione in Trentino davanti ad un panorama mozzafiato è l’ideale. Inoltre all’Hotel Rosatti è come essere in famiglia, troviamo sempre un ambiente estremamente familiare, con papà Tito ed il figlio Riccardo che sono sempre disponibili, anche a gonfiare le ruote delle biciclette alle 7 del mattino. A Dimaro ci sono le condizioni giuste per allenarsi bene, alle giuste temperature e riposare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lucianoè intervenuto con Aurelio De Laurentiis per la presentazione del ritiro didel Napoli per il 2022. Il tecnico in questi giorni si è regalato passeggiate per le strade di Napoli, ma oggi era a Castel Volturno per presentare le iniziative legate al ritiro del Napoli che prenderà il via adal 9 al 19 luglio.alla presentazione del ritiro in Val di Sole ha detto: “Fare la preparazione in Trentino davanti ad un panorama mozzafiato è l’ideale. Inoltre all’Hotel Rosatti è come essere in famiglia, troviamo sempre un ambiente estremamente familiare, con papà Tito ed il figlio Riccardo che sono sempre disponibili, anche a gonfiare le ruote delle biciclette alle 7 del mattino. Aci sono le condizioni giuste per allenarsi bene, alle giuste temperature e riposare ...

