«Sono morto in un cassonetto. Non ero un senzatetto, ero solo un padre» È da quando ho letto questa notizia e come è stata riportata, che non riesco a pensare ad altro, perché non è solo il dramma della morte di un giovane uomo in un modo orribile, ma è anche e, forse, soprattutto, uno spaccato di quelle famiglie che conducono un'esistenza nella soglia della povertà, quei nuclei invisibili allo Stato, ma anche ai vicini, famiglie che, nonostante il lavoro, e nonostante una fissa dimora, riescono ad arrivare a fine mese con difficoltà, e che per pudore e con grande dignità, non cercano aiuto, tentano di "bastarsi", ma che non sempre ci riescono. La scorsa settimana un ragazzo di non ancora trent'anni è morto all'interno di uno di quei cassonetti gialli della Caritas e i titoli dei vari quotidiani non avendo ancora notizie certe, o forse non cercandole nemmeno, hanno liquidato quella tragedia con questi titoli ...

