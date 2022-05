Sondaggio esplosivo | il trend dei partiti dall' inizio della guerra FdI stacca il Pd

(Di mercoledì 18 maggio 2022) In vistanaturale scadenzalegislatura prevista per il 2023, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, compie lo scatto decisivo per issarsi al primo posto deiin Italia. Nelrelativo alle intenzioni di voto prodotto da EMG Different e mostrato durante la puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 17 maggio su Rai 3, il principale partito di opposizione del governo di Mario Draghi ha guadagnato un +2,5 % (da 19,5 % a 22 %) di consenso rispetto allo stessodel 22 febbraio, due giorni prima dell'in Ucraina. Grazie a questi straordinari numeri la Meloni è riuscita a scavalcare il Partito Democratico di Enrico Letta, che probabilmente anche in virtùposizione ...

Nel sondaggio relativo alle intenzioni di voto prodotto da EMG Different e mostrato durante la puntata di Cartabianca, andata in onda martedì 17 maggio su Rai 3, il principale partito di opposizione ...