Sfida di mercato a Inter e Milan per l’attaccante: dalla Serie A! (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbe essere molto movimentato il calciomercato per il Bologna quest’estate. La società felsinea vedrà infatti un cambiamento all’Interno della società, con l’addio del ds Bigon che verrà sostituito da Sartori. Tanti, poi, sono i calciatori di proprietà della squadra emiliana che fanno gola ai top club e sarà difficile trattenerli tutti. L’edizione odierna di La Repubblica fa il punto sul futuro del Bologna, vedendo come uno snodo decisivo il futuro incontro fra Sartori e il presidente Saputo, che dovrebbe avvenire fra domani e venerdì. In questo incontro si parlerà del futuro di diversi uomini chiave della squadra: l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il centrocampista Svanberg e il difensore Hickey, su cui c’è l’Interesse di Napoli e Arsenal. Foto: Getty Images- Arnautovic Futuro di Arnautovic in dubbio: non solo il Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Potrebbe essere molto movimentato il calcioper il Bologna quest’estate. La società felsinea vedrà infatti un cambiamento all’no della società, con l’addio del ds Bigon che verrà sostituito da Sartori. Tanti, poi, sono i calciatori di proprietà della squadra emiliana che fanno gola ai top club e sarà difficile trattenerli tutti. L’edizione odierna di La Repubblica fa il punto sul futuro del Bologna, vedendo come uno snodo decisivo il futuro incontro fra Sartori e il presidente Saputo, che dovrebbe avvenire fra domani e venerdì. In questo incontro si parlerà del futuro di diversi uomini chiave della squadra: l’allenatore Sinisa Mihajlovic, il centrocampista Svanberg e il difensore Hickey, su cui c’è l’esse di Napoli e Arsenal. Foto: Getty Images- Arnautovic Futuro di Arnautovic in dubbio: non solo il Napoli ...

Advertising

Atboat_com : Così questo walkaround spagnolo (12 mt) sfida il mercato. Tesoro T40 - Barcheamotore : Così questo walkaround spagnolo (12 mt) sfida il mercato. Tesoro T40 - guidoscorza : #cosedagarante | Giovedì 19 maggio interverrò all'11esimo webinar promosso nell'ambito dell'edizione 2022 del ciclo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Dybala e il rebus futuro: in quota è sfida Inter-Roma, per i bookie anche il Tottenham di Conte punta l'argen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Dybala e il rebus futuro: in quota è sfida Inter-Roma, per i bookie anche il Tottenham di Conte punta l'argen… -