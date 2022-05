Renato Zero: «Noi romani ci sentiamo stranieri a casa nostra, a Trastevere si parla inglese» (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Allora, io ho 72 anni ma ne compio in pratica 70 perché per due anni sono rimasto fermo, maledetta pandemia… In più festeggio pure 55 anni di carriera, che non sono pochi, eh?». Renato Zero, in attesa di invadere il Circo Massimo, si racconta in un’intervista a Libero. Celebra i migliori anni della sua vita con un libro e un cd dal titolo Atto di fede. Una raccolta di diciannove inediti di musica sacra accompagnati da riflessioni recitate da quelli che Renato chiama apostoli, tra questi ci sono Alessandro Baricco, Pietrangelo Buttafuco, Sergio Castellitto, Aldo Cazzullo, Don Antonio Mazzi, Clemente J. Mimun. Renato Zero, concerti al Circo Massimo Zero è alle prese con l’organizzazione di cinque concerti-evento Zerosettanta che si terranno al Circo Massimo dal 23 ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) «Allora, io ho 72 anni ma ne compio in pratica 70 perché per due anni sono rimasto fermo, maledetta pandemia… In più festeggio pure 55 anni di carriera, che non sono pochi, eh?»., in attesa di invadere il Circo Massimo, si racconta in un’intervista a Libero. Celebra i migliori anni della sua vita con un libro e un cd dal titolo Atto di fede. Una raccolta di diciannove inediti di musica sacra accompagnati da riflessioni recitate da quelli chechiama apostoli, tra questi ci sono Alessandro Baricco, Pietrangelo Buttafuco, Sergio Castellitto, Aldo Cazzullo, Don Antonio Mazzi, Clemente J. Mimun., concerti al Circo Massimoè alle prese con l’organizzazione di cinque concerti-eventosettanta che si terranno al Circo Massimo dal 23 ...

