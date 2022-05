Mosca, riusciti a trovare alternativa a Visa e Mastercard (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia è riuscita a creare un'alternativa ai sistemi di pagamento Visa e Mastercard con il sistema nazionale Mir. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, secondo quanto riporta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Russia è riuscita a creare un'ai sistemi di pagamentocon il sistema nazionale Mir. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, secondo quanto riporta ...

Advertising

_donchisciotte : @LoStregattoo @Andrea062942366 @borghi_claudio Direi che ci sono riusciti alla grande a sostenere il rublo. 'Il rub… - abunomnes : RT @LaRagione_eu: 'Non siamo riusciti a raggiungere un accordo sull'embargo al petrolio russo', ha dichiarato l'Alto rappresentante per la… - LaRagione_eu : 'Non siamo riusciti a raggiungere un accordo sull'embargo al petrolio russo', ha dichiarato l'Alto rappresentante p… - Marco94607833 : RT @andreacantelmo8: #Stoltenberg: 'La guerra della #Russia in #Ucraina non sta andando come aveva previsto #Mosca. Non sono riusciti a pre… - GramsciAG : RT @andreacantelmo8: #Stoltenberg: 'La guerra della #Russia in #Ucraina non sta andando come aveva previsto #Mosca. Non sono riusciti a pre… -