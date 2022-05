Mosca, 'difficoltà ma l'operazione in Ucraina continua' (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Nonostante le attuali difficoltà", la Russia continuerà la sua "operazione militare speciale" fino al suo compimento, "e i suoi obiettivi, compresa la demilitarizzazione e denazificazione dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) "Nonostante le attuali", la Russia continuerà la sua "militare speciale" fino al suo compimento, "e i suoi obiettivi, compresa la demilitarizzazione e denazificazione dell'...

Mosca:"Difficoltà in Ucraina,ma avanti" 15.42 Mosca:"Difficoltà in Ucraina,ma avanti" "Nonostante le attuali difficoltà", la Russia continuerà la sua "operazione militare speciale" fino al termine. Lo afferma il vice capo del Consiglio per la ... Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Siamo in difficoltà, ma l'operazione continua". DIRETTA Mosca espelle 24 diplomatici italiani. Misure analoghe anche per funzionari francesi e spagnoli. Dubbi sulla sorte dei militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal: per la Duma vanno processati. Agenzia ANSA 15.42:"in Ucraina,ma avanti" "Nonostante le attuali", la Russia continuerà la sua "operazione militare speciale" fino al termine. Lo afferma il vice capo del Consiglio per la ...espelle 24 diplomatici italiani. Misure analoghe anche per funzionari francesi e spagnoli. Dubbi sulla sorte dei militari ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal: per la Duma vanno processati. Mosca, 'difficoltà ma l'operazione in Ucraina continua' - Mondo