Lucas Peracchi racconta tutta la verità su Mercedesz, Eva e le accuse di violenza: “Ho perso lavori e clienti” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mercedesz Henger è tornata a L’Isola dei Famosi dopo la sua prima esperienza del 2016. In Honduras la naufraga si è detta interessata ad Edoardo Tavassi, ma a Mattino e Pomeriggio 5 sono circolati dei rumor su un presunto fidanzato che aspetterebbe la figlia di Eva in Italia. Ieri ho parlato con l’ex di Mercedesz, Lucas Peracchi, e mi ha confermato che queste voci le ha sentite anche lui, ma che non può confermarle perché non parla con la Henger da un anno. “Se Mercedesz era fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022)Henger è tornata a L’Isola dei Famosi dopo la sua prima esperienza del 2016. In Honduras la naufraga si è detta interessata ad Edoardo Tavassi, ma a Mattino e Pomeriggio 5 sono circolati dei rumor su un presunto fidanzato che aspetterebbe la figlia di Eva in Italia. Ieri ho parlato con l’ex di, e mi ha confermato che queste voci le ha sentite anche lui, ma che non può confermarle perché non parla con la Henger da un anno. “Seera fidanzata prima dell’Isola? Io per quanto ne so era fidanzata, però ci tengo a precisare che non la vedo da un anno. Non sono nemmeno più riuscito a mettermi in contatto con lei anche per altre cose, purtroppo non l’ho più vista e quindi non ho la certezza che fosse davvero fidanzata. Detto ciò se fosse vero non mi stupirei. Se ...

Advertising

Piergiulio58 : Un film hard per Lucas Peracchi, la proposta mentre la ex Mercedesz è all’Isola dei famosi. Lucas Peracchi, ex fida… - ParliamoDiNews : Lucas Peracchi rifiuta il film a luci rosse: la frecciata all`ex Mercedesz #LucasPeracchi #mercedeszhenger #18maggio - ParliamoDiNews : Lucas Peracchi collega di Rocco Siffredi?/ L`ex Uomini e Donne: `Contattato per...` #LucasPeracchi #18maggio - andreastoolbox : #Isola dei famosi, Mercedesz Henger accusata dall'ex Lucas Peracchi: «La sua famiglia mi ha creato problemi» - fanpage : Una proposta decisamente hot per l'ex fidanzato di Mercedesz Henger ?? -