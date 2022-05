Le pagelle del Benevento – Lapadula è sempre lì, Tello vivacissimo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Gianluca Lapadula consegna al Benevento l’andata della semifinale play off contro il Pisa. Le pagelle dei giallorossi dopo l’1-0 maturato al Ciro Vigorito: Paleari 6: Mai impegnato severamente, se la cava bene nelle uscite alte. Solo in un’occasione difetta, reclamando un fallo che non c’è. Lo salva la difesa. Letizia 6,5: L’avvio è insidioso con la coppia Beruatto-Sibilli molto attiva. Se i due abbassano progressivamente il ritmo è perché Gaetano gioca una gara accorta, ordinata, viziata da una sola indecisione a inizio ripresa. Fortuna che gli avversari sciupino. Glik 7: Gli attaccanti del Pisa vengono respinti di volta in volta dal muro di gomma eretto dal polacco. Nel finale rimedia il giallo per un fallo su Torregrossa. Unico neo di una gara altrimenti perfetta. Barba ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Gianlucaconsegna all’andata della semifinale play off contro il Pisa. Ledei giallorossi dopo l’1-0 maturato al Ciro Vigorito: Paleari 6: Mai impegnato severamente, se la cava bene nelle uscite alte. Solo in un’occasione difetta, reclamando un fallo che non c’è. Lo salva la difesa. Letizia 6,5: L’avvio è insidioso con la coppia Beruatto-Sibilli molto attiva. Se i due abbassano progressivamente il ritmo è perché Gaetano gioca una gara accorta, ordinata, viziata da una sola indecisione a inizio ripresa. Fortuna che gli avversari sciupino. Glik 7: Gli attaccanti del Pisa vengono respinti di volta in volta dal muro di gomma eretto dal polacco. Nel finale rimedia il giallo per un fallo su Torregrossa. Unico neo di una gara altrimenti perfetta. Barba ...

