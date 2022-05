L'Aquila: Meloni, 'sgomenti per dolorosa tragedia' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "La dolorosa tragedia accaduta all'Aquila ci lascia sgomenti. Non possiamo che esprimere profondo cordoglio e tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunità Aquilana”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Laaccaduta all'ci lascia. Non possiamo che esprimere profondo cordoglio e tutta la nostra vicinanza alle famiglie coinvolte e alla comunitàna”. Lo afferma Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

