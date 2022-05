La Lombardia si conferma l’economia più attrattiva in Italia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono i dati emersi nel corso dell’evento “Invest in Lombardy Forum La Lombardia si conferma la regione più attrattiva d’Italia e tra le principali in Europa. Se si considerano gli ultimi cinque anni (2018-2022, aggiornamento a febbraio 2022*) i progetti di investimenti in Lombardia si attestano a 296 su un dato nazionale pari a 705. Un trend sempre in crescita con un passaggio da 59 progetti nel 2018 a 86 nel 2021. Numeri importanti anche per valori espressi. Nel 2020 si è toccato 1,78 miliardi di euro a fronte di 1,28 miliardi di euro del 2019. Un volano fondamentale per i potenziali nuovi posti di lavoro creati, ben 13.673 e i possibili investimenti generali, addirittura 5,785 miliardi di euro. Attrattività del territorio e investimenti: la Lombardia in Italia e in ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono i dati emersi nel corso dell’evento “Invest in Lombardy Forum Lasila regione piùd’e tra le principali in Europa. Se si considerano gli ultimi cinque anni (2018-2022, aggiornamento a febbraio 2022*) i progetti di investimenti insi attestano a 296 su un dato nazionale pari a 705. Un trend sempre in crescita con un passaggio da 59 progetti nel 2018 a 86 nel 2021. Numeri importanti anche per valori espressi. Nel 2020 si è toccato 1,78 miliardi di euro a fronte di 1,28 miliardi di euro del 2019. Un volano fondamentale per i potenziali nuovi posti di lavoro creati, ben 13.673 e i possibili investimenti generali, addirittura 5,785 miliardi di euro. Attrattività del territorio e investimenti: laine in ...

