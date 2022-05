Guerra Ucraina, Kadyrov: 'Operazione speciale contro il satanismo' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ramzan Kadyrov, leader ceceno, sul ruolo militare ceceno nel Donbass: 'Operazione contro il satanismo che, qualora dovesse vincere, possiamo dire che il mondo crollerà perché ci sarà un'assenza totale ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ramzan, leader ceceno, sul ruolo militare ceceno nel Donbass: 'ilche, qualora dovesse vincere, possiamo dire che il mondo crollerà perché ci sarà un'assenza totale ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - GiovaQuez : Santoro: 'In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se Agcom e Parlamen… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei in #Russia economia va talmente male che i furti nei supermercati sono aumentati del 18%. Rub… - a_meluzzi : RT @MariaDellaMoni6: Gli americani hanno ormai il pieno controllo del governo e dei mainstream tedeschi. Ennesima prova di chi abbia orches… - RedditCittadini : VI SIETE #INOCULATI x LA PROPAGANDA FATTA DA #TV #TG #MEDIA #RAI #MEDIASET PER IL #GREENPASS DI STATO ADESSO CI STA… -