Gualtieri inaugura complanare Tiburtina | sbloccata altra incompiuta

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma – È stato aperto al traffico oggi pomeriggio il nuovo tronco stradale tra via di Tor Cervara e l’incrocio tra via Tivoli e via Vannina, che farà da ‘sfogo’ alla viabilità sulla viaper tutta la durata dei cantieri della consolare per poi diventare in seguito a tutti gli effetti unaalternativa per fluidificare il traffico. Are la nuova strada è stato oggi il sindaco di Roma, Roberto, insieme all’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini e al presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti. “Oggi inauguriamo una strada che era bloccata da 12 anni e che rappresenta un collegamento fondamentale per questo quadrante, unendo via di Tor Cervara con via Tivoli. Una sorta diparallela allain un quadrante ...