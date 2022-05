Giustizia, 24,5 milioni di risarcimenti per ingiuste detenzioni nel 2021 (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di oltre 24,5 milioni la somma totale di risarcimenti per ingiuste detenzioni riconosciuta nel corso del 2021. E’ il dato contenuto nella Relazione annuale sulle “Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione- 2021” che il ministero della Giustizia ha presentato al Parlamento. L’entità delle riparazioni comunicate da via Arenula al ministero dell’Economia e delle Finanze per un totale di 565 ordinanze è pari a 24.506.190 euro (12mln di euro in meno del 2020), con un importo medio per provvedimento di 43.374 euro (anziché i 49.278 euro del 2020). Tra il 2019 e il 2021 sono state promosse 50 azioni disciplinari per casi di ingiusta detenzione: 45 dal ministro della Giustizia e 5 dal procuratore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ di oltre 24,5la somma totale diperriconosciuta nel corso del. E’ il dato contenuto nella Relazione annuale sulle “Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione-” che il ministero dellaha presentato al Parlamento. L’entità delle riparazioni comunicate da via Arenula al ministero dell’Economia e delle Finanze per un totale di 565 ordinanze è pari a 24.506.190 euro (12mln di euro in meno del 2020), con un importo medio per provvedimento di 43.374 euro (anziché i 49.278 euro del 2020). Tra il 2019 e ilsono state promosse 50 azioni disciplinari per casi di ingiusta detenzione: 45 dal ministro dellae 5 dal procuratore ...

Advertising

StraNotizie : Giustizia, 24,5 milioni di risarcimenti per ingiuste detenzioni nel 2021 - Giovi_CS1BC : @FerdinandoC @VanityFairIt Perdona la critica nella domanda, ma sono sinceramente curioso. Come contestualizzi l'im… - teo_bera : RT @GiorgiaMeloni: Lapidata e bruciata viva al grido di “Allah Akbar” per un commento ritenuto blasfemo. Bene la condanna e la richiesta di… - lucimicia2 : RT @venegunden: Meno di un anno fa, 24 giugno 21, a Miami Beach il crollo di una palazzina sul mare fa 98 vittime. L’11 maggio è stato ragg… - FrankCavern : @gioacchinobpb12 e' giusto che si chieda giustizia ai tribunali ma in una possibile strage di milioni di persone .… -